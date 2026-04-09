Rescatan iguana en zona urbana de Villa de Pozos

Una iguana fue rescatada en la zona urbana de Villa de Pozos, luego de que su presencia fuera reportada por representar un posible riesgo tanto para habitantes como para el propio animal.

Elementos de Protección Civil municipal acudieron al lugar y realizaron el aseguramiento del ejemplar, evitando que pudiera resultar lesionado o provocar algún incidente.

De acuerdo con la corporación, la intervención se llevó a cabo de manera oportuna, lo que permitió controlar la situación sin contratiempos.

La iguana será puesta a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancia encargada de su valoración y posterior liberación en su entorno natural.

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Autoridades hicieron un llamado a la población a no manipular este tipo de fauna y, en caso de detectarla, reportarla a las instancias correspondientes.