Respaldan a Sánchez Zumaya exfuncionarios de Morena

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Aunque Morena mantiene abierto el proceso para definir a la persona que encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, un grupo de consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes decidió fijar públicamente su respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya, a quien consideran el perfil con mayores posibilidades de competir por la gubernatura.

Durante el pronunciamiento, los participantes señalaron que, si bien respetan a los demás aspirantes que participan en el proceso interno, consideran que hasta ahora no existe otro perfil con la capacidad de encabezar el proyecto en la entidad. "Nosotros estamos por una opción que queremos que sea la que encabece los trabajos de la transformación en San Luis Potosí. Habrá otros a quienes nosotros respetamos absolutamente, pero no hay alguien más que pueda sacar a San Luis adelante, hasta el momento, como Gerardo", expresó uno de los militantes.

El grupo también sostuvo que mantendrá su respaldo al empresario durante el proceso interno e incluso aseguró que lo apoyaría aunque eventualmente fuera postulado por un partido distinto a Morena, al sostener que su respaldo responde al perfil del aspirante y no únicamente a las siglas que

lo representen.

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