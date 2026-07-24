Respaldan a Sánchez Zumaya exfuncionarios de Morena
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Aunque Morena mantiene abierto el proceso para definir a la persona que encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, un grupo de consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes decidió fijar públicamente su respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya, a quien consideran el perfil con mayores posibilidades de competir por la gubernatura.
Durante el pronunciamiento, los participantes señalaron que, si bien respetan a los demás aspirantes que participan en el proceso interno, consideran que hasta ahora no existe otro perfil con la capacidad de encabezar el proyecto en la entidad. "Nosotros estamos por una opción que queremos que sea la que encabece los trabajos de la transformación en San Luis Potosí. Habrá otros a quienes nosotros respetamos absolutamente, pero no hay alguien más que pueda sacar a San Luis adelante, hasta el momento, como Gerardo", expresó uno de los militantes.
El grupo también sostuvo que mantendrá su respaldo al empresario durante el proceso interno e incluso aseguró que lo apoyaría aunque eventualmente fuera postulado por un partido distinto a Morena, al sostener que su respaldo responde al perfil del aspirante y no únicamente a las siglas que
lo representen.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA
Huasteca Hoy
La mesa de negociaciones acordó pagos pendientes que se realizarán la próxima semana para cañeros
De los Santos hace reuniones "ciudadanas"; niega andar en campaña
Ana Paula Vázquez
No obstante, destacó la importancia de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad en zona centro
Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano
Rubén Pacheco
Promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos