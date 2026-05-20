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Sin agua, oficinas del IMSS; trabajadores denuncian a subdelegada

Los empleados aseguran que llevan más de un día sin el suministro

Por Redacción

Mayo 20, 2026 11:07 a.m.
A
Sin agua, oficinas del IMSS; trabajadores denuncian a subdelegada

Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron de manera anónima que desde el lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas ubicadas sobre avenida Universidad 1200, colonia El Paseo.

De acuerdo con testimonios enviados a Pulso Online, la falta de agua provocó que los baños quedaran fuera de servicio, situación que ha complicado las condiciones laborales dentro del inmueble.

"Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto", señala un mensaje interno difundido entre empleados.

Según la denuncia, el problema no estaría relacionado con Interapas, sino presuntamente con un tema administrativo relacionado con el pago del servicio. Más tarde, trabajadores comenzaron a recibir versiones sobre un posible daño en las bombas del sistema hidráulico.

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Los empleados señalaron que la situación afecta tanto a personal sindicalizado como de confianza, quienes continúan laborando pese a las condiciones.

Además, indicaron que durante la mañana de este martes se gestionó el envío de una pipa de agua para llenar la cisterna y tratar de resolver temporalmente el problema.

La subdelegación estaría a cargo de Nereyda Covarrubias Rubio, según señalaron los denunciantes, quienes pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, debido a que dentro de las instalaciones existen cámaras de vigilancia y restricciones.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en estas oficinas administrativas.

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