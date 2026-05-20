Instituto Tecnológico California analiza origen de la luna Nereida en Neptuno

Redacción Ciencia, 20 may (EFE).- Nereida, el tercer satélite más grande de Neptuno, podría ser la única luna intacta que sobrevivió del sistema original neptuniano, apunta un nuevo análisis de los datos del telescopio espacial James Webb.

Instituto Tecnológico California presenta análisis sobre Nereida

Los detalles se publican en la revista Science Advances, en un artículo que firman investigadores del Instituto Tecnológico de California, en Estados Unidos, que señalan que la composición de Nereida es inconsistente con el origen de objeto capturado, históricamente sugerido.

Así, los nuevos hallazgos cuestionan una teoría arraigada que proponía que esta luna, al igual que otras importantes de Neptuno, fue atrapada desde fuera de la órbita del planeta, procedente de una región que rodea el sistema solar conocida como el cinturón de Kuiper.

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Durante mucho tiempo se ha pensado que las lunas más grandes de Neptuno procedían de esta enorme región del espacio que está más allá del citado planeta. Misteriosa, fría y oscura, Kuiper apenas se ha empezado a explorar, pero contiene pistas importantes sobre los orígenes de nuestro sistema solar, recuerda la NASA en su web.

Esta hipótesis surgió, en parte, porque las lunas poseen órbitas irregulares y excéntricas, algo que rara vez ocurre en sistemas satelitales originales que aún se conservan intactos.

Simulaciones dinámicas explican órbita excéntrica de Nereida

La singularidad de Nereida radica en que posee, precisamente, una de las órbitas más excéntricas de todas las lunas de nuestro sistema solar. Se encuentra tan lejos de Neptuno que tarda 360 días terrestres en completar una órbita, explica la NASA.

Esta peculiar órbita ya había puesto encima de la mesa que Nereida podría ser un objeto capturado o que sufrió grandes alteraciones durante la captura de Tritón, la luna más grande de Neptuno.

El equipo liderado por Matthew Belyakov, del Instituto Tecnológico de California, se decanta por la segunda propuesta y presenta ahora pruebas que indican que Nereida puede ser, en realidad, un satélite neptuniano original.

Para ello, los científicos analizaron datos espectroscópicos en el infrarrojo cercano del instrumento NIRSpec del James Webb, un telescopio de la estadounidense NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la canadiense CSA. El análisis reveló que la composición de Nereida es diferente a la de otros objetos del cinturón de Kuiper.

Impulsados por este "descubrimiento inesperado", los investigadores exploraron cómo Nereida podría haber desarrollado su órbita altamente excéntrica si no fuera una luna capturada, describe un resumen de la revista.

Las simulaciones dinámicas indicaron que la órbita surgió como respuesta a la violenta llegada de la luna más grande de Neptuno, Tritón, cuando fue capturada del cinturón de Kuiper.

En este sentido, las recreaciones informáticas demostraron que un satélite regular que orbitara inicialmente Neptuno podría haber sido empujado a una órbita altamente excéntrica debido a las interacciones gravitacionales durante la captura y circularización de Tritón.

Hasta ahora se pensaba que los satélites entrantes como Tritón habían aniquilado a todos los satélites originales del planeta.

"Sobre la base de las pruebas espectroscópicas y dinámicas disponibles, proponemos que Nereida no es un cuerpo capturado del cinturón de Kuiper, sino más bien el único satélite regular intacto de Neptuno que ha sobrevivido", escriben los autores en su artículo.