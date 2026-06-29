Restauranteros esperan repunte por el Mundial

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Con el arranque de la ronda de los 32 del Mundial de Fútbol 2026, restauranteros de Villa de Pozos esperan incrementos sostenidos de su clientela, pues la mecánica de eliminación directa (el que pierde se va), hará "más emocionantes" los partidos de camino a la gran final del torneo internacional.

Ayer domingo, aunque hubo un solo juego programado en el calendario de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que fue el partido de Canadá contra Sudáfrica, el horario del encuentro, a la 1:00 de la tarde, favoreció la llegada de aficionados que quisieron disfrutar el duelo deportivo a la hora de la comida.