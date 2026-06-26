Restaurantes de Villa de Pozos vivieron repunte

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En los restaurantes de la cabecera municipal de Villa de Pozos, el partido de México contra la República Checa sí generó buena afluencia de comensales que celebraron por la tarde – noche del miércoles el pase impecable de la Selección Nacional a la siguiente ronda del Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con reportes de empresarios, se registró una asistencia importante a los centros de consumo de alimentos y bebidas a partir de las 5:30 de la tarde a pesar de que el encuentro deportivo inició una hora y media después, es decir, a las 7:00 de la tarde.

Buena parte de las y los asistentes vino de la propia cabecera municipal, de los fraccionamientos residenciales de la parte oriental del municipio y de la cercana Zona Industrial perteneciente al municipio de la capital.

A su vez, la Dirección de Turismo de Villa de Pozos publicó en sus plataformas que "la gastronomía local fue el escenario perfecto para compartir la victoria del tricolor".

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