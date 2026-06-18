logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Restaurantes esperan repunte por el partido

Por Martín Rodríguez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Restaurantes esperan repunte por el partido
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Se espera que este jueves mejore la condición de los restaurantes durante la transmisión del partido de fútbol donde juega la selección mexicana, advirtió Alejandro Espinoza Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

      El dirigente empresarial advierte que hay que tomar en cuenta que en el evento inaugural mucha gente presenció el evento desde sus espacios laborales y como se espera que la selección gane, eso abriría las posibilidades de que al jugar México más partidos la industria restaurantera atraiga a más clientela

      Explicó que hay puntos de ventaja en los horarios de los otros dos partidos, porque el horario permitirá más ingresos a los restaurantes, por lo que conviene que la selección vaya superando 

      cada etapa. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Si la selección avanza, la gente está más animada y sale a festejar, lo que también abre la posibilidad de que se incremente el consumo de alimentos.

      Dijo que al final, es probable que el mundial termine beneficiando a los restaurantes porque hay algunas noticias en el sentido de que se flexibilizarán algunas exigencias, se van a relajar las condiciones y habrá posibilidad de que al disminuir el espectro de las restricciones, los restauranteros atraigan a más clientela. 

      Recordó que los restauranteros de ninguna manera han estado por encima de la ley, pero sí se ha pugnado por aprovechar un evento que para este sector es muy importante, para tratar de mitigar todas las pérdidas que ha generado la contratación de servicios tales como la transmisión y la baja en la afluencia de los comensales por la disparidad de horarios entre la etapa inaugural y los horarios laborales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales
        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

        Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        García Martínez señaló falta de voluntad política tras la decisión del Congreso

        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?
        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?

        ¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El diputado del PT presume relojes Cartier y Rolex, pero asegura que sus ingresos provienen de actividades empresariales

        Video | Crecen denuncias por saltos en nuevo megapuente
        Video | Crecen denuncias por saltos en nuevo megapuente

        Video | Crecen denuncias por "saltos" en nuevo megapuente

        SLP

        Flor Martínez

        Automovilistas reportan grietas y deterioro en partes no intervenidas que representarían riesgos

        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo
        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

        Hay dos denuncias más por malversaciones en Ssa: Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señaló que será la FGE la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del daño