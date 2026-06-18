Restaurantes esperan repunte por el partido

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Se espera que este jueves mejore la condición de los restaurantes durante la transmisión del partido de fútbol donde juega la selección mexicana, advirtió Alejandro Espinoza Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

El dirigente empresarial advierte que hay que tomar en cuenta que en el evento inaugural mucha gente presenció el evento desde sus espacios laborales y como se espera que la selección gane, eso abriría las posibilidades de que al jugar México más partidos la industria restaurantera atraiga a más clientela

Explicó que hay puntos de ventaja en los horarios de los otros dos partidos, porque el horario permitirá más ingresos a los restaurantes, por lo que conviene que la selección vaya superando

cada etapa.

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Si la selección avanza, la gente está más animada y sale a festejar, lo que también abre la posibilidad de que se incremente el consumo de alimentos.

Dijo que al final, es probable que el mundial termine beneficiando a los restaurantes porque hay algunas noticias en el sentido de que se flexibilizarán algunas exigencias, se van a relajar las condiciones y habrá posibilidad de que al disminuir el espectro de las restricciones, los restauranteros atraigan a más clientela.

Recordó que los restauranteros de ninguna manera han estado por encima de la ley, pero sí se ha pugnado por aprovechar un evento que para este sector es muy importante, para tratar de mitigar todas las pérdidas que ha generado la contratación de servicios tales como la transmisión y la baja en la afluencia de los comensales por la disparidad de horarios entre la etapa inaugural y los horarios laborales.