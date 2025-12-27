logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana

Aprovechan detención en puente fronterizo de Matamoros para revisión sorpresa; autoridades potosinas colaboran en la organización del retorno

Por Pulso Online

Diciembre 27, 2025 11:43 a.m.
A
Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana

Migrantes potosinos que participaban en una caravana supervisada por autoridades estatales y de algunos municipios fueron detenidos antes de ingresar a México por el paso fronterizo entre Bronswille, Texas,  y Matamoros, Tamaulipas, informó el diario Milenio.

En una nota publicada hoy, ese medio consigna que unos 400 migrantes que se organizaron para viajar en una caravana en la que  dependencias estatales y de algunos municipios, que no se identificaron, colaboraron para garantizar un regreso seguro a sus comunidades.

Los participantes portaban distintivos que los identificaban como miembros de esa caravana. Al intentar el cruce, fueron recibidos por integrantes de la policía estatal de Texas, que colabora con los operativos anti inmigratorios que realiza el gobierno de Donald Trump, centrado en la búsqueda de personas sin documentos para deportarlas.

De acuerdo con la información, en la revisión documental que los agentes texanos realizaron a los integrantes de la caravana, un número indeterminado de ellos fue retenido por no contar con los permisos necesarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Fotos | Parte la Caravana Migrante desde Texas a SLP

Cuenta con la participación de más de 500 familias

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana
Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana

Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana

SLP

Pulso Online

Aprovechan detención en puente fronterizo de Matamoros para revisión sorpresa; autoridades potosinas colaboran en la organización del retorno

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP
Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

SLP

SinEmbargo.mx

Esto, en medio de la polémica por la "Ley Gobernadora" pese a la oposición de los guindas

Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro
Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

SLP

Redacción

En el altiplano también se espera un ambiente frío de hasta 7°C

Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo
Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo

Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo

SLP

Martín Rodríguez