Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana
Aprovechan detención en puente fronterizo de Matamoros para revisión sorpresa; autoridades potosinas colaboran en la organización del retorno
Migrantes potosinos que participaban en una caravana supervisada por autoridades estatales y de algunos municipios fueron detenidos antes de ingresar a México por el paso fronterizo entre Bronswille, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, informó el diario Milenio.
En una nota publicada hoy, ese medio consigna que unos 400 migrantes que se organizaron para viajar en una caravana en la que dependencias estatales y de algunos municipios, que no se identificaron, colaboraron para garantizar un regreso seguro a sus comunidades.
Los participantes portaban distintivos que los identificaban como miembros de esa caravana. Al intentar el cruce, fueron recibidos por integrantes de la policía estatal de Texas, que colabora con los operativos anti inmigratorios que realiza el gobierno de Donald Trump, centrado en la búsqueda de personas sin documentos para deportarlas.
De acuerdo con la información, en la revisión documental que los agentes texanos realizaron a los integrantes de la caravana, un número indeterminado de ellos fue retenido por no contar con los permisos necesarios.
