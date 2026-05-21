Retiran colmena de teatro de Pozos

Personal de Protección Civil de Villa de Pozos, con apoyo de un apicultor con experiencia, retiró una colmena de abejas del llamado "Teatro de la Ciudad", ubicado en la cabecera municipal, atendiendo un reporte del área de Cultura Municipal.

El propio apicultor, de Agropecuaria Gavilanes, agradeció el llamado a colaborar y reportó más tarde que las abejas ya se hallaban a buen resguardo. Diversas personas resaltaron la importancia de proteger a estos insectos polinizadores que, por su labor, resultan básicos para la supervivencia de diversos ecosistemas.

Curiosamente, la maniobra coincidió con el Día Mundial de las Abejas, en el cual se hizo énfasis en la que estos insectos son clave para la preservación de la biodiversidad y la producción de alimentos, por lo que se exhortó a la ciudadanía a evitar acciones que puedan poner en riesgo a los enjambres.

El director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Llanas Texon, señaló que estas intervenciones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y manejo ambiental, ya que el compromiso del gobierno poceño es proteger tanto a la población como al entorno natural, especialmente cuando las colmenas surgen en espacios públicos de gran concurrencia, como es el caso del Teatro de la Ciudad.

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