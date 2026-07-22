logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Retiran de postes de luz publicidad no autorizada

Por Leonel Mora

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Retiran de postes de luz publicidad no autorizada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Servicios Municipales de Villa de Pozos retiró publicidad no autorizada de postes de alumbrado público y otros servicios en la avenida Julián de los Reyes con el fin de mejorar la imagen urbana de la principal entrada al municipio. Estas labores de limpieza continuarán en otras vialidades como Jocoyota y el acceso al Eje 128.

      Erwin Alejandro Elvira Juárez, director de la dependencia municipal, explicó que durante la limpieza se retiraron anuncios de establecimientos comerciales, publicidad de venta de viviendas, pendones en desuso y carteles adheridos a la infraestructura urbana, elementos que deterioraban la imagen urbana.

      Adelantó que este tipo de trabajos continuará como parte de un programa permanente de mantenimiento que se realiza aproximadamente cada 

      mes y medio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El funcionario exhortó a comerciantes y ciudadanía en general a evitar colocar publicidad en luminarias y postes, ya que esta práctica genera contaminación visual y dificulta las labores de conservación del mobiliario urbano.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos
        Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos

        Alista Tec Superior examen de admisión para nuevos alumnos

        SLP

        Redacción

        El semestre cuesta 5 mil 215 pesos y ofrece tres modalidades de estudio.

        Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza
        Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza

        Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza

        SLP

        Pulso Online

        Interapas retiró 80 kilos de residuos y lodo acumulados en la red sanitaria

        Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI
        Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI

        Por iniciar, la rehabilitación del Eje 130 de ZI

        SLP

        Rolando Morales

        Las obras buscan facilitar movilidad de trabajadores y transporte en la Zona Industrial.

        Reconoce Azuara problema con lavacoches y el agua de Alameda
        Reconoce Azuara problema con lavacoches y el agua de Alameda

        Reconoce Azuara problema con lavacoches y el agua de Alameda

        SLP

        Rolando Morales

        El Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad buscan reducir la extracción