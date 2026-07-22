Retiran de postes de luz publicidad no autorizada

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Servicios Municipales de Villa de Pozos retiró publicidad no autorizada de postes de alumbrado público y otros servicios en la avenida Julián de los Reyes con el fin de mejorar la imagen urbana de la principal entrada al municipio. Estas labores de limpieza continuarán en otras vialidades como Jocoyota y el acceso al Eje 128.

Erwin Alejandro Elvira Juárez, director de la dependencia municipal, explicó que durante la limpieza se retiraron anuncios de establecimientos comerciales, publicidad de venta de viviendas, pendones en desuso y carteles adheridos a la infraestructura urbana, elementos que deterioraban la imagen urbana.

Adelantó que este tipo de trabajos continuará como parte de un programa permanente de mantenimiento que se realiza aproximadamente cada

mes y medio.

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El funcionario exhortó a comerciantes y ciudadanía en general a evitar colocar publicidad en luminarias y postes, ya que esta práctica genera contaminación visual y dificulta las labores de conservación del mobiliario urbano.