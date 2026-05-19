Congreso pide a Tribunal rapidez en amparo sobre de Villa de Pozos

El retraso en la resolución de amparos relacionados con la municipalización de Villa de Pozos mantiene en incertidumbre la definición del proceso electoral en el municipio rumbo a 2027, al advertir el Congreso del Estado que el caso ya impacta en la operación institucional y en la preparación de la elección.

El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por unanimidad emitir un exhorto al Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, ante la falta de resolución de un expediente que calificó como clave para la consolidación del municipio.

Explicó que el asunto está directamente vinculado con la organización electoral de Villa de Pozos, particularmente con el denominado "encarte", y precisó que uno de los recursos ya fue resuelto, mientras que al menos dos continúan pendientes de atención por parte de la autoridad jurisdiccional.

Serrano Cortés sostuvo que la permanencia de estos asuntos sin resolución no se limita a un tema de trámite judicial, sino que ya tiene efectos en la planeación del proceso electoral, al señalar que el rezago en los expedientes condiciona la ruta para la elección en 2027.

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Ante este escenario, señaló que el Congreso del Estado buscará formalizar el exhorto y establecer comunicación con los órganos jurisdiccionales, al insistir en la necesidad de destrabar los asuntos pendientes para dar certeza al proceso de Villa de Pozos.