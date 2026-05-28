Ricardo Gallardo refuerza búsqueda de personas en SL

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Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, entregó equipo especializado, vehículos y herramientas tecnológicas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), fortaleciendo las labores de localización e identificación humana, además de brindar más apoyo y acompañamiento a las familias potosinas y colectivos que enfrentan esta sensible realidad.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la CEBP, el gobernador Ricardo Gallardo destacó la obtención de la Certificación del Laboratorio de Genética del Centro Estatal de Identificación Forense y Búsqueda de Personas por parte de la Entidad Mexicana Certificadora, lo que permitirá fortalecer los procesos científicos y técnicos para identificar con mayor eficiencia, precisión y dignidad a personas en condición de búsqueda.

Como parte del fortalecimiento institucional, el gobernador entregó equipamiento correspondiente al subsidio 2025 para personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, entre ellos camionetas, remolques, uniformes, software especializado, tabletas electrónicas, cámaras, drones, GPS, kits de criminalística, casas de campaña y binoculares, además de equipo científico para el laboratorio como termo mezcladores, centrífugas y sierras especializadas.

Ante integrantes de colectivos de búsqueda, el Gobernador de San Luis Potosí expresó que su administración estatal mantiene un respaldo de respeto, sensibilidad y acompañamiento permanente hacia las madres y padres que buscan a sus familiares, esto, como parte de un acto de responsabilidad humana y atención institucional.

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Refrendó que durante su administración no se repetirá la indiferencia institucional de administraciones pasadas, las cuales ignoraban o minimizaban el problema de las desapariciones y agregó que seguirá fortaleciendo las instituciones y acompañando a las familias que merecen verdad

y justicia.

Gallardo reafirmó su compromiso con las familias y con la justicia al asegurar que su Gobierno trabaja con responsabilidad, sensibilidad y voluntad para brindar respuestas y fortalecer la búsqueda e identificación humana en San Luis Potosí.