Advierte Serrato sobre riesgos de OnlyFans para mujeres
Se discute el impacto del odio en redes sociales y su efecto en la dignidad femenina.
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Si bien, las influencer o las mujeres pueden difundir fotografías con costo en plataformas digitales, es indispensable que evalúen las situaciones de riesgo que pudieran darse, advirtió Gloria Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).
Para la funcionaria estatal, no se puede restringir el derecho de la población femenina a optar por este medio de ingreso económico, porque son decisiones particulares de cada persona.
"Se han dado casos graves a nivel nacional de la misma exposición que se hace en plataformas digitales con cobro, que pueden ponerlas en una situación de riesgo. Creo que sí es importante todo lo que se ha trabajado mucho en el cuidado para la regulación del uso de las tecnologías", expuso.
Adujo que se discute y analiza desde distintos frentes hasta dónde puede causarles un daño o deterioro a su dignidad como mujeres el uso de tales redes sociales, por ejemplo, el odio mostrado por un sector de los usuarios.
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