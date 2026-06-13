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Luisito Comunica responde a críticas sobre utilidades en restaurantes

Explicó que hizo una aportación personal para compensar a los trabajadores

Por El Universal

Junio 13, 2026 01:15 p.m.
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Luisito Comunica responde a críticas sobre utilidades en restaurantes
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      En los últimos días el creador de contenido mexicano de 35 años Luisito Comunica se ha visto envuelto en medio de una polémica, por presuntamente no realizar el reparto de utilidades a los trabajadores de sus restaurantes en el país.

      La controversia inició la semana pasada, luego de que un supuesto empleado de uno de los negocios vinculados al creador señalara irregularidades en el pago de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

      De acuerdo con el testimonio del trabajador, la empresa emitió un comunicado en el que se informaba que no se realizaría este pago, debido a que la marca no generó ingresos sujetos a distribución, a pesar del crecimiento de la cadena en 2025.

      Los establecimientos implicados son "Deigo Ramen" y "Deigo Sushi", proyectos en los que Luis Villar ha participado como socio, junto a Oscar Meza, Lalo Villar, Ari Tenorio y Yoshitake Yanagl Casillas, cabeza principal de la compañía.

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      La explicación otorgada por la empresa no convenció al trabajador, calificándola de incongruente, pues recientemente se habría llevado a cabo un proyecto de expansión, para abrir más sucursales y centros de producción del grupo en el país.

      Además, se enfatizaron otras problemáticas administrativas, señalando en cambios recurrentes de razón social, supuestas inconsistencias en el registro de salarios ante el IMSS y descuentos injustificados en las propinas a empleados.

      Luisito Comunica responde a críticas por reparto de utilidades

      Aunado a ello, a través de la plataforma de Instagram, el creador comentó que, a pesar de dar a conocer que este año no se realizaría el pago de utilidades, los socios hicieron un esfuerzo por hacer un pago adicional a cada trabajador.

      El pago fue de 2 mil pesos a cada empleado, como forma de compensar la falta de utilidades, que, aunque suene a poca cantidad, la suma total simula una cantidad como si los restaurantes hubiesen tenido "millones de utilidades en el año".

      Asimismo, el creador digital explicó que este año no se habrían generado ganancias debido a diferentes decisiones administrativas, como préstamos adquiridos, pago de intereses, reinversiones y el actual plan de negocios del grupo.

      De esta forma, el creador señaló que habría pedido a los inversionistas que se realizara un esfuerzo por repartir un depósito extra, petición que fue negada. No obstante, el creador habría hecho una aportación personal de 400 mil pesos mexicanos para repartirse.

      "Eso no es de la empresa, eso es una parte de los socios y la otra parte solamente de Luisito", aclaró. Por otro lado, el creador señaló que él únicamente figura como inversionista y colaborador en publicidad, un rol en el que no recae toda la responsabilidad financiera, pero sí pública.

      Aclaró también que la cafetería japonesa Torikami Café es un proyecto personal con inversiones propias, mientras que Bolichera 21 únicamente fue trasladado a otro lugar. Asimismo, aclaró que sus ganancias no solo radican en su inversión en restaurantes, sino también en su carrera como creador de contenido y regalías de empresas.

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