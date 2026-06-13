Cerrados, seis parajes turísticos en la Huasteca: CEPC
Ochoa Limón informó que realizará una gira para evaluar sistemas municipales y zonas de riesgo
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En la actualidad, seis parajes turísticos de la Huasteca Potosina se encuentran cerrados como medida de seguridad, derivado de las lluvias continuas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
La también exdiputada local y exconcejala poceña, escribió que estos corresponden a: la cascada de Tamul, El Jabalí, Puente de Dios, Trajineras, El Nacimiento de Tamuín y balneario de la Isleta.
Pese a que continuará lloviendo, la funcionaria estatal enfatizó que hasta el momento no se considera emisión de alertas para la ciudadanía. No obstante, matizó que la CEPC tiene comunicación con las direcciones municipales de Protección Civil.
Precisó que, en las últimas horas se mantiene la presencia de precipitaciones en las cuatro regiones del estado, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.
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Anunció que luego de asumir el cargo hace unos días, realizará una gira en los municipios de la región huasteca para verificar las condiciones en que operan los sistemas municipales e identificar áreas de riesgos.
Pide PC precaución por lluvias todo el fin de semana
Se esperan temperaturas máximas de hasta 33°C y mínimas de 14°C en distintas zonas del estado
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