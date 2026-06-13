Gobierno ya debe a la UASLP 162.5 mdp

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta un adeudo acumulado de 162 millones 553 mil 192.27 pesos por parte del Gobierno del Estado, de acuerdo con el Tablero de Cumplimiento de Ministración de la Aportación Estatal 2026 correspondiente al Subsidio Ordinario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Retraso en aportaciones estatales afecta financiamiento

El reporte, actualizado al 31 de mayo de este año, muestra que la administración estatal tiene asignados 516 millones 278 mil 656 pesos como parte de su contribución al financiamiento de la institución. Sin embargo, una parte importante de esos recursos no ha sido entregada conforme al calendario establecido.

Durante enero y febrero no se registraron transferencias completas de las aportaciones programadas, ya que una parte de esos recursos fue reportada hasta marzo. En ese mes se realizaron depósitos los días 17, 24 y 25, aunque de manera parcial, situación que dejó saldos pendientes de 47.3 millones de pesos para enero, 32.1 millones para febrero y 40 millones para marzo.

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Cronología del incumplimiento en aportaciones estatales

La información oficial señala que para marzo se calendarizó una aportación de 66.6 millones de pesos, pero los recursos transferidos no cubrieron la totalidad de los montos correspondientes a los tres primeros meses del año. Como resultado, el rezago financiero continuó incrementándose durante el primer trimestre.

En abril se efectuó una ministración el día 20, aunque la transferencia dejó un saldo insuficiente de 5.3 millones de pesos respecto al monto previsto para ese mes. Un escenario similar ocurrió en mayo, cuando se realizó una nueva aportación el día 20, pero quedó pendiente la entrega de 37.6 millones de pesos adicionales.

La UASLP cuenta para este ejercicio fiscal con un presupuesto total autorizado de 3 mil 43 millones 123 mil 250 pesos, integrado por recursos federales y estatales. Los datos del seguimiento federal reflejan que, al cierre de mayo, el incumplimiento en las aportaciones estatales representa ya un adeudo equivalente a poco más del 31 por ciento de los recursos que el gobierno estatal comprometió transferir a la universidad en 2026.