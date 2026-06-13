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Anselmi es nuevo técnico del Elche FC

El Elche FC refuerza su proyecto con Anselmi, técnico que destaca por su ambición competitiva.

Por El Universal

Junio 13, 2026 01:19 p.m.
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Anselmi es nuevo técnico del Elche FC
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      Este sábado el director técnico argentino Martín Anselmi fue anunciado como nuevo estratega del Elche FC de España, equipo que tiene al representante de futbolistas y entrenadores, Christian Bragarnik, como máximo accionista.

      Martín Anselmi y su trayectoria reciente

      Después de su corta aventura en el futbol brasileño con el Botafogo, Anselmi tendrá su segunda experiencia en el futbol europeo, después de haber dirigido al Porto en aquella polémica salida de Cruz Azul.

      Anuncio oficial del Elche FC

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      A través de un comunicado, el equipo español anunció la llegada de Anselmi para la temporada 2026-27, donde mencionan su paso por el futbol mexicano.

      "El técnico argentino asumió el reto de dirigir a Cruz Azul, uno de los clubes con mayor historia y exigencia del futbol mexicano y con el que consiguió el récord histórico de puntos en torneos cortos al ser líder en el Apertura 2024, antes de dar el salto al futbol europeo para ponerse al frente del FC Porto", mencionan.

      Según el texto publicado por el equipo español, "la incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF por una manera de entender el futbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva".

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