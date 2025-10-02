Rocha Medina evitó declarar sobre el alcalde de la capital
Dijo, hay temores de sectores productivos por Presupuesto de Egresos 2026
La diputada local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, evitó declarar sobre si existe un “cese al fuego” a favor del alcalde Enrique Galindo y qué pasará con su proceso de expulsión.
Aunque no profundizó en los motivos para no declarar, dijo que hoy (ayer miércoles) no podía hacerlo, pero que posiblemente de este jueves en adelante podría abordar el tema.
En otro tema, la legisladora expresó su opinión sobre los temores de algunos sectores productivos de San Luis Potosí en torno a la confección del Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno Federal y las consecuencias que podrían venir para el estado.
“La definición del presupuesto federal es muy importante porque de él se bajan los recursos para los estados. Al final del día, las entidades y los municipios dependen del presupuesto que se apruebe en la Federación, y actualmente, el Gobierno Federal ha quitado todos los apoyos. Morena se está acabando el país y la Federación no ha bajado más recursos a los estados”, opinó Rocha Medina.
“Esto es un gran problema para todos los sectores. Hay que recordar que, de entrada, quitaron 119 fideicomisos y han seguido eliminando programas. Creo que es importante que la Federación haga una reingeniería para la distribución del recurso”, añadió la diputada local.
Aclaró que respecto a los programas sociales, se puede decir que “son una maravilla, pero no hay que descuidar otros aspectos como el crecimiento de la deuda que ha crecido casi un setenta por ciento desde que Morena gobierna. Se deben mantener los programas sociales, pero también trabajar a favor de quienes generan empleos en el país”.
