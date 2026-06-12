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Gobierno continúa trabajando por desaparecidos: Sheinbaum

Dijo que la Segob coordina las acciones institucionales para atender las demandas de los colectivos

Por El Universal

Junio 12, 2026 11:52 a.m.
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Gobierno continúa trabajando por desaparecidos: Sheinbaum
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con las madres buscadoras del país y aseguró que el Gobierno de México mantendrá los esfuerzos para localizar a personas desaparecidas y acompañar a sus familias.

      La Mandataria fue cuestionada sobre las movilizaciones de colectivos de búsqueda de Jalisco y sobre el avance de las investigaciones relacionadas con sus demandas.

      En respuesta, indicó que el tema es atendido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y aclaró que se trata de un trabajo institucional de seguimiento y atención.

      Sheinbaum explicó que recientemente sostuvo una llamada telefónica con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aunque precisó que la conversación estuvo relacionada con la organización del partido mundialista celebrado en esa entidad y no con los asuntos planteados por los colectivos de búsqueda.

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      "Le llamé por teléfono para ver si necesitaba algún apoyo adicional por parte del Gobierno federal y me dijo que todo estaba bien", comentó.

      Al ser cuestionada sobre el mensaje que enviaría a las madres buscadoras de todo el país, la presidenta reiteró el compromiso de su administración con las familias que buscan a sus seres queridos.

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      "Siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que puede hacer el Gobierno de México para encontrar a sus familiares, siempre", afirmó.

      La titular del Ejecutivo aseguró que las dependencias federales continúan trabajando en las tareas de localización e investigación y destacó el papel de la Secretaría de Gobernación en la atención a los colectivos.

      "Estamos trabajando en ello y la Secretaría de Gobernación es muy sensible y está siempre presente en todos los momentos", dijo.

      Agregó: "Entendemos su dolor y vamos a estar cerca siempre, buscando a sus familiares", expresó.

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