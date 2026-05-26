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San Luis Capital e INAP realizan Diplomado Nal.en Alto Mando Policial

El evento se realiza bajo la visión del alcalde Enrique Galindo y Eber Betanzos

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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San Luis Capital e INAP realizan Diplomado Nal.en Alto Mando Policial
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      El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó el arranque del Diplomado en Alto Mando Policial, una estrategia nacional impulsada por el Gobierno de la Capital para fortalecer la profesionalización de las corporaciones municipales y consolidar modelos de seguridad más modernos, humanos y eficientes.

         El programa reúne a altos mandos policiales de 24 capitales estatales del país y representa uno de los esfuerzos 

      de capacitación más ambiciosos promovidos desde un Gobierno Municipal.

      Durante la presentación, el Alcalde destacó que este diplomado nace con la intención de transformar la visión tradicional de las corporaciones policiales, apostando por una formación estratégica y directiva que permita mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones locales. Señaló que la seguridad pública exige hoy policías mejor preparadas, con herramientas técnicas, visión institucional y cercanía con la ciudadanía.

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      Galindo Ceballos afirmó además que la alianza entre el Gobierno de la Capital, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Asociación de Ciudades Capitales de México busca sentar las bases de un modelo nacional de seguridad municipal, al reconocer que las policías locales son el primer contacto con las acciones 

      de prevención, atención ciudadana y construcción de confianza social.

      También resaltó que el INAP es una de las instituciones más serias y reconocidas del país en materia de formación pública, por lo que su participación garantiza un esquema de capacitación de 

      alto nivel.

      Por su parte, el Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Eber Omar Betanzos Torres, reconoció el trabajo realizado por la administración de Enrique Galindo en materia de seguridad, al señalar que los resultados reflejados en las recientes evaluaciones de percepción ciudadana de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI responden al fortalecimiento institucional impulsado desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

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