San Luis, cuarto en muerte por suicidio

Regidora capitalina considera urgente atender la salud mental

Por Rolando Morales

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis, cuarto en muerte por suicidio

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, puntualizó que es necesario fortalecer las políticas públicas en torno al suicidio, a consecuencia de que la entidad resultó entre las primeras con la mayor cantidad de casos el año pasado. 

La presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del Cabildo capitalino, destacó que el suicidio es un tema de salud pública que nace del contexto social, las adicciones y principalmente de la falta del tratamiento adecuado de la salud mental. 

Ante esto, expresó preocupación de que San Luis Potosí se encuentre entre los primeros estados con la mayor cantidad de casos de suicidio a nivel nacional, por lo que refirió que es urgente atender esta situación desde una perspectiva preventiva. 

Mencionó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la entidad potosina registró una tasa de 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes en el 2024, tan solo por debajo de las registradas en Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. 

Mientras que a nivel nacional se contabilizaron un total de 2 mil 856 suicidios en 2024, lo que equivale a una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes. La regidora capitalina señaló, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Organización Mundial de la Salud, reportó que a nivel global más de 720 mil personas mueren cada año por suicidio, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. 

