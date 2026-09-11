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En 2025, la "cifra negra" toca techo

Por Jaime Hernández

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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En 2025, la "cifra negra" toca techo
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      El porcentaje de delitos no denunciados en San Luis Potosí durante 2025, indicador conocido como "cifra negra", alcanzó su punto más alto en el último lustro, con 93.2 por ciento de los crímenes registrados en la entidad que no son reportados a la autoridad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Inegi cifra negra delitos San Luis Potosí 2025

      De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el año pasado ocurrieron 743 mil 776 delitos en San Luis Potosí.

      De ellos, 693 mil 486 casos no fueron reportados ante ninguna autoridad, es decir, el 93.2 por ciento.

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      Este porcentaje es el más alto registrado desde 2022, año en que el indicador fue de 92.8 por ciento. La "cifra negra" ha rondado ese porcentaje hasta 2025, pero el año pasado fue el de mayor magnitud.

      Crece percepción ciudadana sobre denuncias sin resultados

      El Inegi también señala que creció la percepción de que no sucede nada con las denuncias presentadas ante las autoridades. En 2024, el 38.7 por ciento de la ciudadanía pensaba esto. Para 2025, el dato creció a 44.9 por ciento.

      Por otro lado, la Envipe reveló que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del estado de San Luis Potosí durante el año pasado representó una cantidad de 7.2 mil millones de pesos.

      Dicho monto equivale a un promedio de 7 mil 130 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

      Ese gasto de las y los habitantes estuvo por encima del promedio nacional, determinado en 6 mil 130 pesos.

      Aunque el costo total a nivel estatal decreció el año pasado, al pasar de 7.3 mil millones de pesos en 2024 a 7.2 mil millones de pesos en 2025, el Inegi advirtió que "no presentó un cambio estadísticamente significativo".

      (Con información de Rubén Pacheco)

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