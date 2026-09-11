Buscan indexar alzas en rentas a la inflación
La inflación anual de 3.26% en México será referencia para aumentos en rentas.
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Las rentas de vivienda en San Luis Potosí podrían dejar de aumentar y quedar sujetas a un tope determinado por la inflación del año anterior porque la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó este jueves la reforma al artículo 2282 del Código Civil que establece esta nueva restricción para los arrendamientos destinados a habitación.
Reforma limita aumentos de renta a inflación anual
El cambio plantea que la renta pactada únicamente pueda incrementarse cada año sin superar la inflación reportada por el Banco de México durante el año inmediato anterior. El proyecto también modifica la regla actual que permite solicitar ante un juez un ajuste de la renta, al alza o a la baja, de hasta 25% después de transcurrido un año de la entrega del inmueble.
Ajustes judiciales y derechos del arrendatario
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Con la nueva redacción, el arrendatario podrá pedir una disminución del precio cuando los alquileres de la zona hayan bajado, pero el aumento quedaría limitado por el indicador inflacionario. Como referencia, la inflación general en México se ubicó en 3.26% anual al cierre de agosto de 2026.
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