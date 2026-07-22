Requiere San Luis hasta sesenta especialistas

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La convocatoria nacional "Médicas y Médicos del Bienestar 2026" refleja que San Luis Potosí mantiene una importante necesidad de personal especializado para fortalecer la atención en hospitales públicos.

Convocatoria nacional para médicos especialistas en San Luis Potosí

Aunque el IMSS Bienestar no publica el número oficial de plazas por entidad, la oferta de vacantes y la distribución de unidades médicas permiten estimar que el estado requeriría entre 35 y 60 médicos especialistas, principalmente para hospitales de segundo nivel.

Especialidades prioritarias para hospitales IMSS Bienestar

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De acuerdo con la convocatoria, las especialidades prioritarias corresponden a Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Urgencias Médico Quirúrgicas y Cirugía General, consideradas indispensables para garantizar la cobertura de servicios en hospitales del IMSS Bienestar.

A ellas se suman Traumatología y Ortopedia, Radiología e Imagenología, Medicina Familiar, Psiquiatría, Cardiología, Nefrología, Urología y Oftalmología.

En el caso de San Luis Potosí, las necesidades de especialistas se concentran en hospitales ubicados en Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y Tamazunchale, así como en áreas del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" que operan bajo el modelo IMSS Bienestar, unidades que atienden a población sin seguridad social proveniente de distintas regiones del estado.