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SLP, noveno por contagio en humanos del barrenador

San Luis Potosí es noveno lugar nacional en casos humanos de miasis por Cochliomyia hominovorax.

Por Rubén Pacheco

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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SLP, noveno por contagio en humanos del barrenador
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      En casi ocho meses del 2026, San Luis Potosí se ubica como el noveno estado del país con más contagios de miasis por Cochliomyia hominovorax en el humano, al acumular 13 casos confirmados.

      San Luis Potosí entre los estados con más casos humanos de miasis

      Chiapas es la entidad con más pacientes contagiados al reportar 139; Veracruz, con 70; Oaxaca, con 36; Yucatán, con 33; Guerrero, con 26; Puebla y Quintana Roo, con 19 cada uno; e Hidalgo con 13, precisó el reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

      Con las 13 personas infectadas, San Luis Potosí aporta el 3 por ciento de los 412 casos confirmados en humanos, en todo el país, complementó.

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      Advirtió que el 58 por ciento de las personas positivas reportó antecedente de contacto con animales, predominando la exposición a perros y vacas; y el 42 por ciento restante, no refirió contacto animal.

      Los signos y síntomas reportados con mayor frecuencia son presencia de larvas 100 por ciento; dolor en la lesión con el 85 por ciento; sensación de movimiento 83 por ciento; y eritema o enrojecimiento en la piel en el sitio de lesión con 78 por ciento.

      Reporte oficial sobre casos en ganado y zonas afectadas

      En la actualidad, San Luis Potosí reporta 80 casos activos de ganado afectado por gusano barrenador, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) el pasado 3 de agosto.

      Precisó que el acumulado en lo que va del 2026 está por encima de los mil 500 contagios, cuyos ejemplares ya se recuperaron después de ser sometidos a tratamiento.

      Previo a presentar la Expo Ganadera "Tierra Ganadera 2026" en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), dijo que la mayor parte de la incidencia se reportó en los municipios de Guadalcázar y Ciudad del Maíz.

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