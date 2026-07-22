Aplicación para taxis sólo cobrará en efectivo
El sistema conectará taxis al C5 mediante GPS y usará un taxímetro digital con tarifas autorizadas.
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La nueva aplicación oficial para solicitar taxis en San Luis Potosí, comenzará operando con pagos únicamente en efectivo y permitirá que las unidades estén conectadas al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Detalles confirmados sobre la app y su funcionamiento
La plataforma se encuentra en fase de pruebas y, en una primera etapa, estará disponible solo para dispositivos con sistema operativo Android. La funcionaria explicó que, aunque la aplicación ya puede encontrarse en las tiendas digitales, todavía no es posible solicitar viajes, ya que actualmente se realizan pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de su lanzamiento al público.
Acciones de la autoridad para seguridad y tarifas
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En cuanto al esquema de cobro, precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas como las utilizadas por empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital que calculará el costo del recorrido conforme a los kilómetros recorridos y las tarifas autorizadas por la legislación estatal para cada horario. Añadió que, posteriormente, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencias electrónicas.
La secretaria destacó que uno de los principales objetivos de la aplicación es fortalecer la seguridad. Señaló que todas las unidades registradas habrán acreditado las revisiones de todo tipo.
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