Crecen en SL cifra de homicidios

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Los delitos acumulados de feminicidio, homicidio culposo, trata de personas y violencia familiar registraron incrementos en la capital de San Luis Potosí durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aumento en feminicidio y trata de personas en San Luis Potosí

Aunque el total de delitos denunciados disminuyó de 21 mil 255 a 19 mil 157, una reducción de 9.87 por ciento, varios ilícitos mostraron una tendencia al alza.

En los casos de feminicidio, pasó de uno a dos carpetas de investigación, la trata de personas también subió, de cinco a nueve registros delictivos. En tanto, el homicidio culposo aumentó de 22 a 34 casos, mientras que las lesiones dolosas pasaron de mil 145 a mil 126.

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Violencia familiar y delitos patrimoniales en San Luis Potosí

La violencia familiar continúa como uno de los problemas con mayor volumen de denuncias, al acumular 3 mil 319 registros frente a los 3 mil 304 del año anterior. El narcomenudeo, por su parte, sumó 2 mil 945 casos, aunque presentó una disminución de 19.43 por ciento respecto a los 3 mil 655 registrados entre enero y septiembre de 2025.

Entre los delitos patrimoniales, el robo con violencia descendió de mil 754 a mil 9 casos, una reducción de 42.47 por ciento; el robo de vehículos pasó de 957 a 748, una baja de 21.84 por ciento, y el robo a casa habitación cayó de 245 a 163, equivalente a 33.47 por ciento. En contraste, el homicidio doloso disminuyó de 61 a 20 casos, mientras que la extorsión pasó de 61 a 60, prácticamente sin cambios.