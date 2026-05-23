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San Luis registra cinco muertes maternas: DGE

Defunciones fueron notificadas ante la Federación

Por Rubén Pacheco

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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San Luis registra cinco muertes maternas: DGE
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      En casi cinco meses del 2026, el estado de San Luis Potosí acumula cinco defunciones maternas notificadas ante la Federación, según da a conocer el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

      De acuerdo con las cifras oficiales federales, tres de las mujeres embarazadas murieron en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una en el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar.

      La quinta víctima ingresó en la estadística mortal en la categoría de sin atención y otras, es decir, sin asistencia médica institucional y relacionadas con barreras de acceso, lejanía geográfica o negligencia.

      Con la suma de las cinco madres muertas al momento del parto, la entidad obtuvo una razón de muerte materna (RMM) de 28.4 defunciones por 100 mil nacimientos, superior a la RMM nacional que fue de 22.3 decesos maternales.

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      La DGE advirtió que las principales causas de defunción corresponden a: aborto (embarazo ectópico roto; mola hidatiforme, abortos); hemorragia obstétrica; y edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio. 

      El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explica que se trata del fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, cuya circunstancia ocurre por cualquier causa relacionada o agravada por la gestación o su manejo, excluyendo causas accidentales

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