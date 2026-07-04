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Sánchez Zumaya está "bien posicionado": Gabino Morales

Por Ana Paula Vázquez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Sánchez Zumaya está "bien posicionado": Gabino Morales
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      Gerardo Sánchez Zumaya es el aspirante más competitivo para encabezar la coordinación estatal de Morena en San Luis Potosí, afirmó el diputado federal Gabino Morales Mendoza, al asegurar que se encuentra "muy bien posicionado" en las mediciones internas y que, políticamente, está "por encima de cualquiera" de los perfiles registrados en el proceso interno del partido.

      Morales Mendoza informó que decidió no participar en la convocatoria para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y, en ese contexto, manifestó su respaldo a Sánchez Zumaya, quien formalizó su inscripción a través del Partido del Trabajo (PT). El legislador señaló que, aunque el empresario se registró por ese instituto político, la convocatoria fue emitida por Morena y corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones determinar qué perfiles avanzarán en el proceso.

      El legislador sostuvo que su valoración se basa en los recorridos que ha realizado por el estado y en mediciones internas. Afirmó que Sánchez Zumaya cuenta con amplias posibilidades de competir frente a otras fuerzas políticas y consideró que, de resultar elegido para encabezar los trabajos de la coalición, Morena tendría un escenario electoral más favorable. Asimismo, dijo que respaldará a quien resulte ganador de la encuesta estatal.

      "Ceo que con Gerardo habrían muchas posibilidades de competir en un escenario más favorable. Al día de hoy, con respeto a mis compañeros y compañeras que se registraron, algunos los conozco, algunos no sé de dónde salieron, pero los otros que sí conozco les tengo mucho respeto, hombres y mujeres. Digo Gerardo, cuando hacemos nuestra medición interna tenemos que ser muy cuidadosos de los registrados, y cuando ya lo pones a competir contra el partido otro color, pues la realidad es que hay casi un empate", señaló.

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      El pronunciamiento ocurre luego de que Morena completara el registro de aspirantes a la coordinación estatal, al que se inscribieron Daniel Montelongo, Aidé Ávila Covarrubias, Ana Dora Cabrera, Carlos Arreola Mallol, José Antonio Lorca Valle, Angélica Mendoza Camacho y Montserrat Balcorta Sobrino, además de Gerardo Sánchez Zumaya, quien participa por el PT. En paralelo, el PVEM decidió no registrar aspirante al considerar que los lineamientos internos de Morena sobre nepotismo afectan las posibilidades de la senadora Ruth González Silva, por lo que mantiene negociaciones con sus aliados de la coalición.

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