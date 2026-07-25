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Sancionan a 3 abogados por violencia de género

La resolución incluyó amonestación pública y registro estatal de personas sancionadas

Por Ana Paula Vázquez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Sancionan a 3 abogados por violencia de género
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      El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) determinó que tres abogados ejercieron violencia política contra las mujeres en razón de género al agredir a una jueza de primera instancia durante una diligencia judicial. La resolución incluyó una amonestación pública y su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.

      La denuncia fue presentada por la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez por hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2025 en el Juzgado Segundo de lo Familiar. El procedimiento fue promovido contra Iván Zúñiga Rodríguez, Luis Ariel Navarro Díaz e Isela del Carmen Zúñiga Rodríguez.

      Tras analizar videos y audios, la mayoría del Pleno concluyó que las expresiones no fueron sólo una crítica a una resolución judicial. Consideró que los insultos y descalificaciones buscaron desacreditar a la juzgadora por su condición de mujer y afectaron el desempeño de un cargo obtenido mediante el voto.

      El fallo se emitió luego de que la Sala Regional Monterrey ordenó al Tribunal emitir una nueva resolución, al dejar sin efectos la anterior por falta de una mayoría válida. En esta ocasión, las magistraturas resolvieron que el órgano sí tenía competencia para conocer el caso y acreditaron la violencia política de género. La magistrada María Carolina López Rodríguez votó en contra al considerar que el asunto debía resolverse por una vía distinta a la electoral. En contraste, la magistrada presidenta Dennise Adriana Porras Guerrero y el magistrado Sergio Iván García Badillo sostuvieron que la protección electoral también alcanza a las personas juzgadoras.

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