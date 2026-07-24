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Antros pueden ser sancionados por peleas: Comercio

El titular Ángel de la Vega señaló que los dueños deben garantizar seguridad para evitar conflictos

Por Rolando Morales

Julio 24, 2026 12:56 p.m.
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Antros pueden ser sancionados por peleas: Comercio
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      La Dirección de Comercio Municipal de la capital advirtió que los propietarios de bares y centros nocturnos pueden ser sancionados cuando ocurren riñas dentro de sus establecimientos, al considerar que es su responsabilidad contar con las medidas de seguridad necesarias para prevenir y controlar este tipo de incidentes.

      Así lo señaló el titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, al referirse a la clausura de un negocio ubicado en la zona de Chapultepec, donde una pelea dejó personas lesionadas.

      El funcionario explicó que, tras tener conocimiento de la riña ocurrida durante la madrugada del domingo, personal de la célula nocturna acudió al establecimiento y procedió a colocar los sellos de clausura.

      Indicó que el negocio permanece cerrado mientras se revisa su situación administrativa, incluyendo el cumplimiento de refrendos, permisos y demás documentación para determinar la sanción correspondiente.

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      De la Vega Pineda precisó que la autoridad evaluará si el establecimiento amerita únicamente una multa económica o incluso una clausura definitiva, decisión que dependerá tanto del expediente administrativo como de la investigación sobre la forma en que el personal del negocio actuó durante el conflicto.

      Al ser cuestionado sobre por qué se sanciona al empresario por hechos protagonizados por terceros, respondió que la obligación de los dueños es garantizar la seguridad al interior de sus establecimientos.

      Reconoció que donde existe consumo de alcohol pueden presentarse conflictos, pero sostuvo que la responsabilidad radica en evitar que éstos escalen o pongan en riesgo la integridad de las personas.

      El director de Comercio adelantó que revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad para verificar si el protocolo fue aplicado correctamente. Explicó que, en una situación de este tipo, el personal debe separar a los involucrados y evitar expulsarlos al mismo tiempo, ya que ello puede provocar que la agresión continúe en el exterior. Agregó que los empresarios deben contar con suficiente personal de seguridad e infraestructura para contener incluso incidentes masivos dentro de sus establecimientos.

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