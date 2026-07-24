Por Soledad y Pozos crece sensación de inseguridad: Villa Gutiérrez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, atribuyó el incremento registrado en la percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí a cambios en la cobertura de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, al señalar que el instrumento ahora incluye zonas de los municipios conurbados de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Luego de que la ENSU reportó que la percepción de inseguridad en la capital pasó de 57.6 por ciento en el primer trimestre del año a 62.5 por ciento en el segundo trimestre de 2026, un aumento de 4.9 puntos porcentuales, el funcionario sostuvo que el resultado debe analizarse con mayor detalle antes de emitir conclusiones, pues consideró que la selección de las colonias encuestadas pudo influir en el comportamiento del indicador.

Villa Gutiérrez explicó que, según la información con la que cuenta la dependencia, el Inegi comenzó a incorporar colonias de Villa de Pozos y de Soledad de Graciano Sánchez dentro del levantamiento de la encuesta, por lo que ahora la medición tendría un enfoque conurbado. Añadió que revisarán cuáles fueron las zonas incluidas para contrastar esos datos con los registros de incidencia delictiva que maneja la corporación.

El secretario también destacó que, pese al incremento trimestral, la comparación anual refleja una disminución de casi 13 puntos en la percepción de inseguridad, al pasar de 74.8 por ciento en junio de 2025 a 62.5 por ciento en el mismo mes de este año, por lo que consideró que ese dato también debe formar parte del análisis de los resultados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las acciones para mejorar la confianza ciudadana, indicó que la estrategia no se limita al patrullaje, sino que contempla el trabajo con 850 comités vecinales para atender reportes e inquietudes de la población, además de la coordinación con otras áreas del Ayuntamiento.

LEA TAMBIÉN Sube percepción de inseguridad en la capital potosina El indicador pasó de 57.6 a 62.5 por ciento entre marzo y junio

Finalmente, Villa Gutiérrez señaló que la Secretaría analizará a profundidad los resultados publicados por el Inegi para identificar los factores que incidieron en el incremento trimestral y definir, con base en esa información, las acciones que permitan fortalecer la percepción de seguridad entre la población.