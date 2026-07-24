Mundial 2026: Solo en Monterrey aumentó la ocupación hotelera

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De acuerdo con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), organismos que representan a la hotelería nacional, únicamente en Monterrey se incrementó la ocupación hotelera durante junio, periodo en el que se celebró el Mundial de Futbol 2026 en México.

Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, afirmó que, a diferencia de las otras sedes, Monterrey reportó resultados favorables.

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"En junio alcanzamos una tasa de ocupación general de 64%, un incremento de 4% frente al año anterior."En los días de partido en Monterrey, la ocupación promedio subió a 72%, registrando picos de hasta un 80% en nuestros hoteles asociados", indicó.La derrama económica directa en el sector durante este periodo alcanzó los 867 millones de pesos. También se registró un incremento significativo de afluencia en zonas hoteleras como Centro, Centro Histórico, Tecnológico, Universidad-Poniente y Valle.La tarifa promedio de junio en Monterrey cerró en 2 mil 619 pesos, un crecimiento del 38.3% en comparación con junio de 2025.Ocupación hotelera en CDMXPor el contrario, en la Ciudad de México (CDMX) donde se realizaron cinco partidos, la actividad turística se concentró principalmente en las zonas centro y sur de la ciudad. Sin embargo, la ocupación hotelera registró un ligera baja de 2%."En junio tuvimos una ocupación de 56.5%, mientras que el año pasado fue de 58.5%. No obstante, la ocupación y tarifa promedio crecieron en ciertos días del mes", dio a conocer Miguel Ángel Fong, presidente de la AMHM, en representación de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.Al respecto, Jorge Paoli Díaz, presidente de la ANCH, destacó que las expectativas de ocupación hotelera durante el Mundial eran superiores, pero el principal "legado del torneo va más allá de las cifras" de unas cuantas semanas."La organización, la hospitalidad y el despliegue de seguridad mostraron al mundo un México capaz de recibir eventos de talla global."Ahora el reto es capitalizar esa buena imagen para atraer más visitantes e incrementar el turismo en los próximos años", apuntó.En Guadalajara resultados por debajo de lo esperadoEn Guadalajara, la Asociación de Hoteles de Jalisco (AHJAL) dio a conocer que el comportamiento del mercado durante este periodo nos dejó un balance positivo con un incremento en la derrama hotelera de 56%."El incremento en las tarifas promedio permitió compensar la disminución registrada en los niveles de ocupación. Por otro lado, el resultado final se ubicó 54% por debajo de las expectativas que nuestro sector había proyectado", apuntó la AHJAL.Rentas vacacionalesEn tanto, la oferta de las unidades de rentas vacacionales en plataformas como Airbnb aumentó significativamente en los tres sedes, en relación con el mes previo: 7.2% en Ciudad de México, 49.7% en Guadalajara y 47.9% en Monterrey.La debilidad del marco regulatorio de las rentas vacacionales en estos destinos puso en evidencia de la falta de capacidad para aplicar el límite legal de no sobrepasar el 50% de ocupación anual máxima."En conclusión, el desempeño de los servicios de alojamiento en las tres ciudades sede del Mundial de fútbol confirma, una vez más, como la informalidad en este sector sale ganando en detrimento de los empleos formales, alterando además la convivencia vecinal y aumentando el riesgo de la comisión de delitos de alto impacto al no existir prácticas que garanticen un blindaje en estos temas", dijo el doctor Francisco Madrid, director del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC).En este contexto, la ANCH reiteró la importancia de fortalecer las condiciones que permitan a la hotelería formal competir en un entorno más equitativo, impulsar la promoción de los destinos y aprovechar el interés que México continúa esperando entre los viajeros internacionales.