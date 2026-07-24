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Nacional

Hallan cuerpo en tianguis Tepito; SSC detiene a sospechoso

La víctima permanece sin identificar; Fiscalía y Servicios Periciales trabajan para esclarecer causa y móvil.

Por El Universal

Julio 24, 2026 12:47 p.m.
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Hallan cuerpo en tianguis Tepito; SSC detiene a sospechoso
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      El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este viernes entre los puestos del tianguis de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención de un hombre que presuntamente participó en el abandono del cadáver.


      De acuerdo con los primeros reportes, comerciantes y transeúntes alertaron a las autoridades sobre una persona inconsciente ubicada en la esquina de Jesús Carranza y Libertad, aparentemente envuelta en una lona o bolsa de color azul.

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      Al lugar acudieron policías del sector y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que la víctima, un hombre de entre 40 y 50 años en calidad de desconocido, ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo. La causa de la muerte será determinada mediante la necropsia de ley.
      En un comunicado, la SSC informó que, tras el hallazgo, personal del Centro de Comando y Control analizó las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que permitió identificar a un sujeto que presuntamente llegó al sitio, abandonó el cuerpo semienvuelto en una bolsa azul dentro de un basurero y posteriormente huyó.
      Con apoyo de un cerco virtual, los oficiales localizaron al sospechoso sobre Eje 1 Norte, donde fue interceptado y sometido a una revisión preventiva.
      El detenido, de 26 años, fue encontrado en posesión de 20 dosis de aparente marihuana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su probable responsabilidad en el abandono del cuerpo.
      La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer la identidad de la víctima, la causa del fallecimiento y el móvil de los hechos.

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