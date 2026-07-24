Limitada, colaboración con FGR por almacenes de "huachicol": Cázares
Tras el aseguramiento de 174 mil litros de hidrocarburo, no se reportan detenciones federales oficiales.
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Si bien existe coordinación permanente para la investigación de delitos del fuero federal, en el tráfico de combustible –huachicol– son mínimas las colaboraciones con la Fiscalía General de la República (FGR), informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Después de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, adujo que la Policía Federal Ministerial de la delegación de la FGR suele llevar a cabo averiguaciones de forma autónoma en este tipo de ilícitos.
Explicó que, si la Policía de Investigación (PDI) y las corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizan aseguramientos de hidrocarburos, se proceda con la cooperación para remitir las indagatorias a la FGR, pues corresponden a delitos federales.
Expuso que, si bien la institución nacional de procuración de justicia no ha solicitado apoyo de la FGE, la Guardia Civil Estatal (GCE) es la corporación que suele colaborar en ese tipo de intervenciones.
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Luego del aseguramiento de una bodega con 174 mil litros de hidrocarburo clandestino en San Juanico el Grande, precisó que su homóloga federal no le informó sobre detenciones o procesamiento del lugar, por lo cual, los únicos datos que conoce son los revelados por la prensa.
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