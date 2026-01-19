logo pulso
SLP

Sara Rocha propone titulación gratuita

Aplicaría sólo a egresados de universidades públicas, con promedio mínimo de 8.0.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
Sara Rocha propone titulación gratuita

En San Luis Potosí, el costo de la titulación universitaria puede alcanzar hasta 10 mil pesos en instituciones públicas y hasta 35 mil en privadas, una cifra que para muchos egresados equivale a varios meses de ingreso. Esta situación ha contribuido a que solo la mitad de las y los estudiantes universitarios logre titularse, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), principalmente por falta de recursos económicos.

Ante este escenario, la diputada Sara Rocha Medina presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Constitución local y eliminar por completo el cobro por la expedición del título profesional en universidades públicas. La propuesta establece que el beneficio aplique a estudiantes con promedio general igual o superior a 8.0 y sin sanciones académicas o disciplinarias, además de prohibir cualquier cobro indirecto relacionado con el trámite.

Los costos actuales varían según la institución. En la Universidad Tecnológica (UTSLP), la titulación para los niveles de Técnico Superior Universitario e Ingeniería ronda los 5 mil pesos, mientras que en la Universidad Autónoma (UASLP) los montos oscilan entre los 5 mil y 10 mil pesos. Para miles de egresados, este pago representa el último obstáculo para incorporarse formalmente al mercado laboral.

El problema, identificado como "desfase de titulación", no solo afecta de manera individual a los jóvenes, sino que también implica una pérdida de capital humano para el país, al mantener fuera del ámbito profesional a personas que ya concluyeron su formación académica. La iniciativa busca atender este rezago desde un enfoque de gratuidad educativa.

Mientras la iniciativa es analizada en comisiones del Congreso local, el tema de la titulación gratuita ya ha comenzado a reflejarse en algunas políticas educativas. La Secretaría de Educación (Sege) informó en noviembre pasado que continuará con el programa de becas de titulación gratuita y que en 2026 se incluirá a egresados de universidades privadas, cuyos trámites pueden alcanzar hasta 35 mil pesos, debido a la baja participación en la última convocatoria. En paralelo, la Universidad Politécnica (UPSLP) anunció que las titulaciones en esa institución serán gratuitas para este año.

