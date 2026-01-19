Cae una célula delictiva junto con su cabecilla

Tres presuntos integrantes de una célula delictiva, entre los que se encuentra el cabecilla, fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con personal del Ejército mexicano, dentro del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional.

El supuesto jefe delincuencial fue identificado como Servando "N" de 38 años de edad, alias Bravo 16 y/o Jefe Sierra, quien ya cuenta con un ingreso al Centro de Reinserción Social de la delegación de La Pila, por portación de arma de fuego.

Los elementos policiales y del Ejército realizaban recorridos de vigilancia en la Zona Altiplano en donde lograron la captura del sujeto junto con una menor de 17 años de edad y otro sujeto de nombre Jaime "N" de 25 años de edad.

A los tres presuntos integrantes de la delincuencia les aseguraron 225 bolsas con marihuana, un arma de fuego calibre 38 con un cargador y siete cartuchos útiles, un radio frecuencia, tres teléfonos celulares, 35 artefactos metálicos usados para dañar neumáticos y una camioneta Nissan color gris.

Los agentes pudieron detectarlos cuando en forma sospechosa viajaban en la unidad y durante la inspección de rutina les encontraron los objetos mencionados, por lo que se procedió a su detención.

Finalmente se les remitió ante el Ministerio Público para que les sea defina su situación legal por los delitos que les resulten.