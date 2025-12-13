Sara Rocha respalda la Ley Gobernadora, pero pone condiciones

La diputada Sara Rocha Medina manifestó su respaldo a la iniciativa de reforma electoral conocida como Ley Gobernadora, enviada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), la cual plantea que en 2027 se postule a una mujer a la gubernatura de San Luis Potosí.

El posicionamiento fue emitido a través de un comunicado, en el que la legisladora —coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI— aclaró que se trata de su postura personal, compartida con la diputada Frinné Azuara Yarzábal, y no de una definición formal del Congreso.

Rocha Medina señaló que, si bien está a favor de la propuesta, considera necesario revisar el artículo transitorio de la iniciativa para garantizar condiciones de igualdad en la postulación de candidaturas.

"No podemos ir en contra de las mujeres, hemos luchado por ellas, pero hay que garantizar la igualdad en el artículo transitorio", expresó la diputada priista.

En su mensaje, recordó que las reformas en materia de paridad han sido graduales, al mencionar el esquema 70-30 aprobado en 2018 y el posterior 50-50, los cuales —afirmó— permitieron una mayor presencia de mujeres en cargos públicos, incluidas gubernaturas y el Senado.

La legisladora también sostuvo que el avance de las mujeres en la vida política ha sido resultado de reformas impulsadas históricamente por el PRI.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial del Congreso del Estado sobre la reforma electoral. Otras fracciones parlamentarias han optado por reservar su postura, mientras la iniciativa continúa en análisis legislativo.