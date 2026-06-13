SAT lleva oficina móvil a municipios

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Trámites de devolución, cambios de domicilio, cambio de actividad y de régimen, suele ser lo que más preguntan los contribuyentes en las visitas de las oficinas itinerantes para trámite de firma electrónica o Registro Federal de Contribuyentes (RFC), informó José Edgar González Cancino, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente del SAT.

La oficina móvil tendrá como siguiente destino el municipio de Villa Hidalgo, para que los vecinos de la zona desahoguen sus trámites básicos de obtención del RFC, constancia de situación fiscal y de la firma electrónica.

Precisó que por lo general, hay quienes piden información acerca de la devolución de impuestos y cómo tramitar un cambio de domicilio fiscal, además del cambio de régimen de actividad, en el que se puede pasar de un

contribuyente pequeño o de incorporación a una empresa pequeña o mediana.

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Hasta ahora en la oficina del SAT itinerante, ya hay registros en Axtla de Terrazas, Tamazunchale, Rioverde y Ahualulco. Precisó que también acercarán a la oficina integrante del SAT a los espacios de desarrollo industrial y abrieron una oficina por un día en la planta BMW, además de otro espacio abierto en el Colegio de Notarios de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica para el caso de los estudiantes y una más en una institución privada, la Universidad del Centro de México.

Informó que el SAT sigue buscando sedes donde se les abren las puertas para que los eventuales contribuyentes realicen sus trámites sin necesidad de que tengan que acudir hasta la oficina delegacional de la calle Independencia esquina con Melchor Ocampo, en la capital del estado.