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Ayuntamiento identifica a foráneos por pintas ilegales en espacios públicos

Cinco jóvenes han solicitado permisos para pintar murales con autorización municipal y de propietarios.

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2026 01:30 p.m.
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Ayuntamiento identifica a foráneos por pintas ilegales en espacios públicos
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      Ayuntamiento identifica a foráneos por pintas ilegales en espacios públicos

      La Dirección de Servicios Municipales de San Luis Potosí ha detectado que una parte importante de los actos de grafiti que han afectado murales y espacios públicos de la ciudad son realizados por personas provenientes de otras entidades del país. Así lo señaló su titular, Christian Azuara, quien explicó que los responsables suelen ser identificados a través de redes sociales, donde comparten imágenes de las intervenciones que realizan en distintos estados.

      El funcionario indicó que, aunque en el Centro Histórico se ha logrado avanzar mediante el diálogo con artistas urbanos y propietarios de inmuebles, la problemática persiste principalmente en zonas periféricas. Señaló que la estrategia municipal no está enfocada en una persecución contra los jóvenes que realizan grafiti, sino en generar acuerdos para que sus expresiones artísticas se desarrollen en espacios autorizados y sin afectar propiedades privadas o murales ya existentes.

      Azuara detalló que algunos jóvenes ya se han acercado al Ayuntamiento para solicitar permisos antes de realizar murales. Hasta el momento, cinco personas han iniciado este proceso, el cual contempla la autorización del propietario del inmueble y la revisión de un boceto por parte de la autoridad municipal. En caso de que la obra se realice fuera de lo autorizado, el responsable debe asumir las consecuencias correspondientes.

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      Entre los daños más recientes, el director mencionó la intervención no autorizada  murales municipales, según explicó, uno de los casos fue atribuido a una persona originaria de Monterrey y el más reciente a un joven procedente de la Ciudad de México, ambos ya identificados por la dependencia.

      El funcionario sostuvo que la ciudad cuenta con espacios donde es posible desarrollar este tipo de expresiones artísticas de manera legal y ordenada. Consideró que el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre la conservación del espacio público y la libertad de expresión de los jóvenes, por lo que reiteró el llamado a quienes visitan San Luis Potosí para que soliciten autorización antes de intervenir muros o estructuras urbanas y aprovechen las áreas destinadas para el muralismo.

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