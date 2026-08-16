Roban Tacoma, chocan en avenida Muñoz y la abandonan
El conductor escapó después de impactar un automóvil particular; la camioneta había sido despojada con violencia en Circuito Potosí
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Una camioneta Toyota Tacoma que había sido robada con violencia fue recuperada por agentes de la Policía Municipal después de verse involucrada en un accidente durante la madrugada de este domingo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, el robo fue reportado en Circuito Potosí, a la altura de la entrada a la Cañada del Lobo.
Agentes municipales localizaron la camioneta gris y comenzaron a seguirla sobre la calle Agustín Vera. Al llegar al cruce con la avenida Muñoz, el conductor impactó un vehículo particular y continuó su recorrido.
Los policías auxiliaron a las personas que viajaban en el automóvil afectado, aunque la corporación no informó si sufrieron lesiones.
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La Tacoma fue localizada calles adelante. Según el reporte oficial, el conductor circulaba de manera errática y a exceso de velocidad antes de abandonar la unidad y escapar.
La camioneta quedó asegurada y a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.
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