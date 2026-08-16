IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

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El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) trabaja en una estrategia para ampliar la presencia de áreas verdes en distintos puntos de la capital potosina mediante la habilitación de pequeños parques y espacios de convivencia en zonas habitacionales, informó su titular, Javier Ernesto Flores Navarro.

El funcionario señaló que, aunque San Luis Potosí cuenta con una importante superficie de áreas verdes gracias a los parques Tangamanga, estos espacios se encuentran concentrados en una misma zona de la ciudad.

Flores Navarro explicó que el objetivo es acercar áreas recreativas y de esparcimiento a los habitantes de cada distrito urbano, aprovechando terrenos disponibles y áreas jardinadas para convertirlas en pequeños parques o subcentros urbanos. Indicó que la intención es que las familias cuenten con espacios cercanos para actividades recreativas, convivencia vecinal y paseos con mascotas, sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

El director del IMPLAN detalló que actualmente se realiza un análisis distrito por distrito para identificar áreas de donación municipales susceptibles de ser desarrolladas como espacios verdes. Aunque se trata de superficies reducidas, consideró que pueden fortalecer la convivencia comunitaria y disminuir la necesidad de grandes movilidades dentro de la ciudad.

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Respecto a los espacios naturales existentes, recordó que el municipio administra el Parque de Morales y destacó que se encuentra en proceso la creación de la primera área natural de reserva municipal en un predio ubicado detrás de las instalaciones del IMPLAN. Señaló que durante los estudios realizados en la zona se ha detectado la presencia de especies como cacomixtles, zorros, aves y mariposas, lo que evidencia su valor ambiental.

Flores Navarro adelantó que la declaratoria de protección de este espacio podría concretarse en próximas sesiones de Cabildo. El proyecto se desarrolla en coordinación con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y busca preservar la biodiversidad del lugar, además de fomentar una visión de convivencia entre la ciudad y la fauna silvestre que habita en ella.