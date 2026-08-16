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Alertan por fraudes con falsas ofertas vacacionales

El titular de la SSPC recomienda verificar información antes de pagos y evitar difundir viajes en redes

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2026 12:55 p.m.
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Alertan por fraudes con falsas ofertas vacacionales
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital no ha recibido denuncias relacionadas con páginas apócrifas utilizadas para ofertar supuestos espacios vacacionales durante el actual periodo vacacional, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario señaló que, hasta el momento, las acciones de prevención realizadas por la Policía Cibernética han permitido contener este tipo de prácticas, aunque reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar cuidadosamente la información antes de realizar cualquier pago o reservación en línea.

      Villa Gutiérrez explicó que una de las señales de alerta más comunes son las ofertas que prometen alojamientos atractivos a costos excesivamente bajos. Indicó que los usuarios deben desconfiar cuando encuentran propiedades amplias o ubicadas en destinos turísticos a precios que resultan poco creíbles en comparación con el mercado.

      Respecto a los robos a casa habitación, el titular de la SSPC aseguró que este delito se ha mantenido bajo control durante la presente temporada vacacional. Añadió que los registros de este año muestran una incidencia menor en comparación con periodos similares de años anteriores.

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      Finalmente, el secretario insistió en que una de las principales recomendaciones para quienes salen de viaje es evitar difundir en tiempo real sus vacaciones a través de redes sociales, ya que este tipo de publicaciones puede servir como información para personas que buscan identificar viviendas temporalmente desocupadas.

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