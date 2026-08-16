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Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

Torres Sánchez considera exagerado el presupuesto solicitado por el INE para elecciones.

Por Rubén Pacheco

Agosto 16, 2026 01:40 p.m.
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Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos
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      Contrario a los planteamientos expuestos por diputados y partidos políticos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo que la reforma electoral que disminuyó los tiempos de precampaña, no afectan el derecho de participación de las y los candidatos.

      El pasado 12 de agosto, el Poder Legislativo, aprobó reducir a 20 días la duración de las precampañas para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, al avalar con 13 votos a favor y 10 en contra una reforma a la Ley Electoral del Estado.

      Torres Sánchez defendió que no impactará de forma negativa en las candidaturas, por las "nuevas formas" que promueven los partidos políticos, es decir, anticipan algún tipo de ejercicio democrático.

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      "Así es que, para nada merma o afecta circunstancia. Creemos firmemente que, por el contrario, pues se está en sintonía de lo que hoy busca la sociedad o una comunidad", declaró.

      Consideró exagerada la propuesta de presupuesto del Instituto Nacional electoral (INE) para las próximas elecciones, tal como lo evaluó el Poder Ejecutivo Federal que solicita al organismo analizar a fondo tal planteamiento.

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      "Esto te lo platico, porque tiene que ver de forma directa e inmediata con lo que se decidió. Hoy en día la sociedad en general, busca que los procesos electorales sean más cortos, no sean tan numerosos, ni tan costosos", remató.

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