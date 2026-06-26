Se alista la UASLP para examen de admisión

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Más de 15 mil jóvenes competirán por uno de los 7 mil 856 espacios disponibles para ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), durante el examen de admisión que se aplicará el próximo 3 de julio, una jornada en la que la institución aseguró haber ampliado la seguridad ante la circulación de supuestas ofertas de venta del examen en internet.

La titular de la Secretaría de Servicios Escolares de la UASLP, Claudia González Acevedo, informó que hasta el momento se tienen registrados 15 mil 100 aspirantes, una cifra prácticamente igual a la del proceso de admisión anterior.

Explicó que el examen de conocimientos iniciará a las 8:00 horas y el psicométrico a la 1:00 de la tarde, ambos el mismo día, con el objetivo de evitar que los aspirantes provenientes del interior del estado, de otras entidades tengan que desplazarse en dos ocasiones.

Sobre los rumores de una presunta filtración del examen, la funcionaria aseguró que la universidad ha detectado publicaciones y enlaces de personas que afirman contar con la evaluación, aunque descartó que esto sea verdadero. Señaló que desde el inicio de la impresión del examen se implementó vigilancia permanente y que las computadoras donde se resguarda el contenido no cuentan con acceso a internet, además de que se trata de un solo examen cuya ponderación cambia según la carrera elegida.

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González Acevedo explicó que el examen mantiene una valoración de 85% para conocimientos y 15% para el psicométrico, mientras que cada facultad determina el peso específico de las siete áreas evaluadas.

Así, carreras como Ingeniería privilegian matemáticas y física, mientras que las del área de la salud asignan mayor importancia a biología. Añadió que la guía oficial de estudio continúa disponible en el portal para aspirantes y está elaborada con base en los contenidos de las preparatorias.