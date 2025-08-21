Se alista tarascada a la capital

Al igual que sucedió con el impulso de Villa de Pozos, el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que es viable la posibilidad de municipalizar la delegación capitalina La Pila.

Por separado, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que hasta el momento no es visible un movimiento ciudadano en la delegación de La Pila que busque la municipalización de esta zona tal y como sucedió con Villa de Pozos.

Después de entregar terrenos gratuitos en Ciudad Satélite, el gobernador asumió que la municipalización de esta demarcación, es la salida para mejorar las condiciones de infraestructura vial de la Zona Industrial capitalina.

Gallardo Cardona dijo que si fue posible erigir a la comunidad poceña como el municipio 59 de la entidad potosina, lo mismo puede suceder con La Pila para convertirse en el municipio 60.

“Es viable. Claro que es viable. Si Pozos pudo, La Pila se puede”, manifestó en breve entrevista.

En contraste, el alcalde Galindo Ceballos, declaró que hasta el momento no es visible un movimiento de ciudadanos en la delegación de La Pila que busque la municipalización de esta zona.

El presidente municipal expresó sorpresa por las declaraciones del Ejecutivo estatal al señalar que no es un tema que se encuentre dentro de la agenda ciudadana, “yo acabo de estar en La Pila hace menos de una semana y no escuché una expresión de los ciudadanos en ese sentido”.