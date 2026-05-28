Se coordinan para revisar antros de la capital

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, mantiene operativos de supervisión en centros nocturnos de manera coordinada con distintas áreas municipales, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien detalló que durante el pasado fin de semana se realizaron revisiones enfocadas en horarios, documentación y medidas de seguridad.

El funcionario explicó que en los recorridos participaron las direcciones de Comercio, Protección Civil y Ecología, además de la propia Secretaría de Seguridad, aunque precisó que la corporación policiaca, únicamente brinda apoyo en materia de seguridad perimetral, mientras que las sanciones y verificaciones administrativas corresponden a las otras dependencias.

Villa Gutiérrez indicó que los operativos tienen como objetivo revisar que los establecimientos nocturnos cumplan con los horarios permitidos, mantengan en regla su documentación y eviten el ingreso de menores de edad. Asimismo, señaló que también se supervisan aspectos relacionados con el ruido y las condiciones de Protección Civil.

Derivado de las inspecciones realizadas el fin de semana, confirmó que hubo algunas clausuras y recomendaciones a establecimientos, además de advertir que este tipo de acciones continuarán de forma permanente.

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En cuanto a las revisiones de Protección Civil, el secretario señaló que, en términos generales, los centros nocturnos han mostrado cumplimiento, aunque durante los últimos recorridos se emitieron cuatro recomendaciones menores que deberán atenderse y mantenerse bajo seguimiento.