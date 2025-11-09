Se desinfla paquetazo de deuda

Tras el rechazo expreso del comité estatal de Morena a las iniciativas de su diputado local Carlos Arreola Mallol que autorizaban al gobierno del estado y a los 59 ayuntamientos a contratar una deuda conjunta por 13 mil 404.6 millones de pesos, el legislador anunció su retiro para hacer un “replanteamiento” de las mismas.

Luego de que Pulso revelara ayer las propuestas, contenidas en la Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión del Congreso, prevista para el martes, la cuenta oficial del comité estatal de Morena difundió en su cuenta de Facebook un mensaje en el que señalaba que “expresamos nuestro rechazo absoluto al paquete de iniciativas que busca autorizar un endeudamiento por más de 13 mil millones de pesos al Gobierno del Estado y a los 59 ayuntamientos”.

Advertía que la medida ponía en riesgo la estabilidad financiera del estado y comprometía recursos federales esenciales para los potosinos.

En un texto más amplio, y sin mencionar que las iniciativas fueron presentadas por un diputado de su bancada, el comité morenista señalaba que la propuesta carecía de sustento técnico y no precisaba que proyectos específicos iban a ser financiados con los créditos.

De aprobarse, los créditos estatales, indicaba, hipotecarían las finanzas estatales hasta 2046, mientras que las alcaldías podrían caer en sobreendeudamiento.

Endeudar a las autoridades contraviene los principios de la Cuarta Transformación.

Más tarde, en un video que subió también a Facebook, el legislador negó que exista alguna intención de endeudar al Estado o a los municipios.

Arreola Mallol explicó que las iniciativas fueron retiradas del Congreso para realizar un replanteamiento técnico y financiero.

Aseguró que sus iniciativas no implican una autorización de deuda, sino un mecanismo para que los ayuntamientos puedan solicitar financiamiento público bajo criterios de responsabilidad fiscal.

El legislador difundió un oficio para solicitar al Congreso el retiro de las cuatro iniciativas “con el fin de fortalecer su análisis técnico y asegurar su congruencia con los techos financieros y los principios de disciplina hacendaria.”