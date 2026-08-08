Se deslinda Sefin de gasto por el Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La publicación de los contratos de los servicios de difusión de los juegos del mundial de fútbol transmitidos por el gobierno estatal por 34 millones de pesos, le corresponden al Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), atajó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

En junio pasado, la Sefin proporcionó información al respecto, pero ahora la titular de la dependencia dijo desconocer del asunto en una respuesta a una solicitud de información interpuesta semanas después.

En entrevista, la funcionaria estatal expuso que los contratos ya deberían estar publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), y en caso de no ser así, dijo desconocer el motivo de tal irregularidad.

Matizó que el Inpode reportó la falta de personal en la Unidad de Transparencia. "No es disculpa, pero bueno, me imagino que no es mala voluntad, sino un tema administrativo", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró García Vidal que la Unidad de Transparencia de la Sefin emitirá una aclaración a la solicitud de información presentada por este medio de información, a fin de facilitar todos los datos requeridos.

"La oficina de Transparencia tiene sus estrategias, y ojo, no toda la información se concentra en un área. Creo que, al final el encargado de la Unidad de Transparencia contestó con una generalidad y ahora la queja fue que no fuimos muy puntuales. La verdad se va a hacer una aclaración muy puntual de cómo quieren la información y se les va a otorgar", remató.