Se desploma 79.8% IED en San Luis P.

El arribo de Inversión Extranjera Directa (IED) al estado se desplomó 79.8 por ciento durante el primer semestre de 2025, con respecto al mismo lapso del año anterior, con lo cual 2025 la primera mitad de este año es la peor de los mismos periodos en los últimos siete años, reportó la Secretaría de Economía (SE).

El reporte más reciente de Inversión Extranjera Directa en México por entidad federativa y tipo de inversión, publicado por la SE, señala que entre enero y junio de este año, San Luis Potosí recibió 348.7 millones de dólares.

Se trata de la cifra más baja desde 2019, cuando se captaron 279.8 millones de dólares.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el estado captó mil 727.8 millones de dólares, se registró una baja de 79.8 millones de dólares.

La baja de este año cortó una racha positiva de dos años, 2023, cuando se acumularon mil 586.7 millones de dólares, y 2024, cuando se registró un alza a mil 727.8 millones de dólares. Siempre contemplando el primer semestre de cada periodo.

Además, esta disminución ubicó al estado como la quinta con mayor desplome en la proporción de la IED, después de Campeche, que registró un 90.8%, Puebla, con 88.5 por ciento y Sinaloa, con el 86.9 por ciento.

El comportamiento de la IED en San Luis fue en sentido contrario al que registró la economía del país, que presentó un crecimiento de 10.2 por ciento.

La baja de la inversiòn extranjera directa se da en un contexto en el que los aranceles impuestos a las importaciones mexicanas han provocado una contracción en las operaciones de empresas trasnacionales en el país.